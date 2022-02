Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Postdiebe

Jena (ots)

Drei aufgebrochene Briefkästen wurden am Sonntagabend durch einen Zeugen in der Straße Am Bahnhof in Jena angezeigt. Im Tatzeitraum vom 20. Februar 2022, 18:00 Uhr bis 18:30 Uhr, haben unbekannte Täter, mittels einem Hebelwerkzeug, die Briefkästen aufgebrochen und dabei beschädigt. Ob die Unbekannten auch Beutegut erlangten ist aktuell noch nicht bekannt.

