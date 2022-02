Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unbekannter Mann im Garten

Jena (ots)

Weil der Hund einer Familie aus Jena in den frühen Sonntagmorgenstunden unaufhörlich bellte, wollte die Frau diesen zurück ins Haus holen. Als sie daraufhin durch die Terrassentür blickte, sah sie eine dunkel gekleidete Person in ihrem Garten stehen. Sofort weckte sie ihren Mann, der daraufhin in den Garten rannte, aber niemanden mehr feststellen konnte. Als der Familienvater am späten Vormittag mit seinem Nachbarn sprach und ihm von den Ereignissen der frühen Morgenstunden berichtete, äußerte der Nachbar, dass er vor wenigen Minuten einen Mann im Garten des Zeugen gesehen habe, welcher auf die Beschreibung des Unbekannten aus der Nacht passte. Der Zeuge rannte dem Mann hinterher und konnte diesen auch kurze Zeit später stellen. Auf Nachfrage, was dieser in seinem Garten zu suchen habe, erklärte der junge Mann, dass er sein Portemonnaie im Garten der Familie verloren habe. Auf die Frage hin, wie der Mann heißt, zeigte dieser einen Impfausweis vor und rannte danach weg. Durch die eingesetzten Polizeikräfte konnte der Unbekannte ausfindig gemacht werden. Er bestätigte den Sachverhalt im Groben, wollte aber partout nicht sagen, warum er im Garten des Zeugen gewesen ist und ausgerechnet dort seine Geldbörse verloren haben will. Einbruchspuren konnten nicht festgestellt werden, aber eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch wurde gegen den 34-Jährigen aus Jena erstattet.

