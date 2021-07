Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unfallbeteiligte bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Brüggen (ots)

Am Sonntag, 18. Juli 2021, um 14:00 Uhr, befuhr eine 85jährige Frau aus Viersen die Straße Happelter Heide in Brüggen von Boisheim kommend in Richtung Genrohe. Vor dem Kreisverkehr in Genrohe kam sie aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit zwei Bäumen, drehte sich mit dem Fahrzeug und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Dabei verletzte sich die Dame so schwer, so dass mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus zur stationären Behandlung gebracht werden musste. Für die Unfallaufnahme wurde die Straße in beide Richtungen gesperrt. Der PKW der Dame wurde abgeschleppt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Viersen unter 02162/377-0 in Verbindung zu setzen. / fd (580)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell