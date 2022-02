Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in ein Restaurant

Jena (ots)

Am Sonntagmittag wurde bekannt, dass in ein Restaurant in der Gustav-Fischer-Straße in Jena eingebrochen wurde. Im Innenhof zerstörten der oder die unbekannten Täter eine Balkontür und erlangten so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Hier durchwühlten die Unbekannten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld, was allerdings noch nicht genau verifiziert werden konnte. Hinweise zu den Langfingern gibt es aktuell nicht, die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell