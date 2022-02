Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Essen vergessen

Jena (ots)

Zu einem vermeintlichen Wohnungsbrand rücken Feuerwehr und Polizei am Sonntagabend in die Wiesenstraße aus. Durch einen Zeugen konnte Rauchentwicklung in der ersten Etage des Mehrfamilienhauses festgestellt werden. Die Quelle allen Übels konnte dann schnell ausfindig gemacht werden. Die Bewohner haben ihr Essen auf dem Herd vergessen und die Wohnung anschließend verlassen. Durch die Feuerwehr konnte die Brandgefahr zeitnah beseitigt werden, sodass weitere Gefahren abgewendet werden konnten. Die Wohnung konnte anschließend an die Mieter wieder übergeben werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell