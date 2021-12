Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aus Unachtsamkeit mit einem Skoda kollidiert

Apolda (ots)

Am 30.11.2021, gegen 14:45 Uhr kam es in Apolda, in der Bernhardstraße zu einem Verkehrsunfall. Hier war ein 46jähriger Mann im Pkw Seat in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Er bog nach rechts in eine Grundstückszufahrt, entschloss sich dann jedoch offenbar anders und fuhr unvermittelt, ohne den fließenden Verkehr zu beachten, zurück auf die Fahrbahn. Hier kollidierte er mit einem ebenfalls in Richtung Bahnhofstraße fahrenden 29jährigen im Pkw Skoda. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell