Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht

Apolda (ots)

In Apolda, Käthe-Kollwitz-Straße kam es am 29.11.2021, gegen 18:00 Uhr zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer in einem hellen Kombi hatte vor dem Grundstück der Geschädigten 42jährigen Anwohnerin mit seinem Fahrzeug rangiert und stieß dabei rückwärts gegen einen Zaun. Anschließend verließ der Unfallverursacher pflichtwidrig den Unfallort. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro.

