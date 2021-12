Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall II

Weimar (ots)

Weil sie die Vorfahrt eines Hyundais missachtete, kam es am Dienstagabend zu einem Unfall am Abweig der L1052 nach Tonndorf. So übersah die aus Richtung Tonndorf kommende Fahrerin eines Peugeots (67) die von links kommende und Richtung Nauendorf fahrende Hyundai-Fahrerin (56). Auch hier verletzte sich keiner der Beteiligten. Zur Räumung und Reinigung der Unfallstelle wurde die Feuerwehr verständigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell