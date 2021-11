Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rasenmäher geklaut

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Den Diebstahl des dorfeigenen Rasenmähers meldete am Montagmorgen ein Zeuge aus Seitenroda. Am vergangenen Freitag wurde der Mäher gegen 17:00 Uhr, nach getaner Arbeit, am Teich abgestellt. Am Folgetag bemerkte man das Fehlen des um 10:00 Uhr zwar, allerdings ging man fälschlicherweise davon aus, dass ein Mitarbeiter das Gerät weggestellt habe. Erst am Montag wurde man sich darüber bewusst, dass der Mäher tatsächlich entwendet wurde. Hinweise auf den möglichen Täter liegen aktuell nicht vor.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell