Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Angriff auf sechs Fahrzeuge in Ilmenau

Ilmenau (ots)

Im Zeitraum vom Freitag bis Mittwoch wurden auf einem öffentlichen Parkplatz in Ilmenau an der Heinrich-Hertz-Straße, Ecke Ilmenauer Allee sechs Fahrzeuge durch Unbekannte angegriffen. Der oder die Täter entwendeten von den abgestellten Fahrzeugen die jeweiligen Herstellerembleme. Den Fahrzeughaltern entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 250 Euro. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter dem Aktenzeichen 0220280/2021 zu melden.(rz)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell