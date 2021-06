Polizei Hamburg

POL-HH: 210615-2. Zeugenaufruf im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall in Hamburg-Neustadt

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 14.06.2021, 19:38 Uhr

Unfallort: Hamburg-Neustadt, Esplanade

Bei einem Verkehrsunfall wurden gestern Abend zwei E-Roller-Fahrerinnen schwer verletzt. Der Fahrer des am Unfall beteiligten braunen Pkw wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhren die 15- und 16-Jährigen mit gemieteten E-Rollern den Fahrradschutzstreifen der Lombardsbrücke in Richtung Esplanade. An der Kreuzung Esplanade / Neuer Jungfernstieg fuhren beide in den Kreuzungsbereich ein. Hier kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision mit einem braunen Pkw.

Die Roller-Fahrerinnen stürzten in Folge der Kollision auf die Fahrbahn. Im Anschluss bot der Fahrer des braunen Pkw offenbar an, Polizei und Rettungskräfte zu verständigen. Dies wurde durch die Jugendlichen abgelehnt. Schäden an den Rollern oder an dem Pkw waren offensichtlich nicht entstanden. Alle Beteiligten verließen daraufhin die Unfallstelle, ohne Daten ausgetauscht zu haben.

Erst im Nachhinein wurde zunächst die 15-Jährige mit Verdacht auf Gehirnerschütterung in ein Krankenhaus gebracht und im weiteren Verlauf auch die 16-Jährige, die zur Beobachtung stationär aufgenommen wurde.

Die Verkehrsermittler der Verkehrsdirektion Innenstadt / West (VD 2) bitten nun zum einen den Fahrer des braunen Pkw, dem ausdrücklich nach bisherigem Stand keine Verkehrsunfallflucht vorzuwerfen ist sowie Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, sich unter der Telefonnummer 040-4286/52961 zu melden.

