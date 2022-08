POL-HSK: Pedelec-Diebstähle - Tatverdächtige ermittelt

Schmallenberg (ots) - Die Polizei bittet um die Mithilfe der Bevölkerung. Am 13. Mai wurde einem Mann sein Portemonnaie in einem Supermarkt gestohlen. An einem Geldautomaten in Nordhausen wurde noch am selben Tag Geld abgehoben. Der Täter wurde in der Bank gefilmt. Die Polizei bittet um Hinweise. Weitere Detailszum Sachverhalt und Bilder der Überwachungskamera finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/86296 Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in ...

mehr