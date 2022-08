Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Radfahrer stürzt

Sundern (ots)

Ein 52-jähriger Radfahrer aus Sundern kam am Montagnachmittag gegen 14.15 Uhr aus ungeklärter Ursache an einem Kreisverkehr am Selscheder Weg mit seinem Pedelec zu Fall. Durch den Sturz wurde der Mann schwer verletzt. Er wurde in eine Spezialklinik geflogen.

