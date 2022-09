Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mercedes aufgebrochen und Handtasche gestohlen - Zeugen gesucht

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch zwischen 19 und 20 Uhr schlug ein bisher unbekannter Täter in der Friedrichstraße an einem geparkten Mercedes die Scheibe des Beifahrerfensters ein. Aus dem Innern des Fahrzeuges entwendeten die Unbekannten eine Handtasche, welche einen Geldbeutel mit mehreren persönlichen Dokumenten, ein Smartphone und rund 250 Euro Bargeld beinhaltete. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Neckargemünd hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 06223/9254-0 zu melden.

