POL-PDPS: Rodalben - Beleidigung von Polizeibeamten auf dem Grünesputsche-Fest

Polizei Pirmasens (ots)

Am 21.08.2022, gegen 00:45 Uhr, bei einer gemeinsamen Fußstreife mit dem Ordnungsamt auf dem Grünesputsche-Fest in Rodalben, wurden die fünf vor Ort anwesenden Beamten während der Kontrolle einer Person von einer dritten, unbeteiligten Person lautstark mit "All Cops Are Bastards" beleidigt. Daraufhin wurde auch der 26-jährige Täter einer Personenkontrolle unterzogen. Da er versuchte, sich zu Fuß in die anwesende Menschenmenge zu entfernen, wurde er für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen gefesselt. Anschließend wurde ihm ein Platzverweis erteilt, welchem er auch unverzüglich nachkam. |pips

