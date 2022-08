Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Walshausen - Verkehrsunfallflucht

Am 20.08.2022 zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr stand ein bronze-orange farbener BMW am Fahrbahnrand vor dem Anwesen Hauptstraße 1 in Walshausen geparkt. Als der Eigentümer des Fahrzeuges zu seinem PKW zurückkehrte stellte er einen frischen Unfallschaden an der Heckstoßstange fest. Der Unfallverursacher, welcher den PKW wahrscheinlich beim Vorbeifahren beschädigt hatte, entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. An dem BMW entstand ein Schaden von ca.1500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pizw

