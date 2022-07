Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen/Wehr: Radfahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Zwei Radfahrer haben sich bei Stürzen am Freitagmittag, 08.07.2022, in Wutöschingen-Horheim und Wehr schwer verletzt. Beide mussten ins Krankenhaus. In Horheim hatte gegen 14:30 Uhr ein 59-jähriger die Kontrolle über sein Pedelec verloren. Er war mit den Rädern in eine gepflasterte Abwasserrinne geraten. In Wehr war gegen 16:45 Uhr ein 63-jähriger Mann auf dem Radweg an der Öflinger Straße gestürzt, nachdem er zu stark abgebremst hatte und über den Lenker auf den Asphalt gefallen war. Beide Radler zogen sich diverse Verletzungen auch am Kopf zu. Sie trugen keinen Radhelm.

