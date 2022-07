Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Erste Nachtragsmeldung zu: LKr. Emmendingen, Malterdingen - Kind von Hund gebissen

Freiburg (ots)

Bei dem berichteten Vorfall wurde der 9-jährige Junge glücklicherweise nur leicht im Bauchbereich verletzt.

Der Hundebesitzer und seine zwei männlichen Begleiter verweigerten gegenüber den Eltern des Jungen die Herausgabe ihrer Personalien. Sie entfernten sich vor Eintreffen der Polizei mit einem schwarzen Audi A4, Limousine.

Es handelt sich dabei um eine Gruppierung von drei Männern, von denen zwei wie folgt beschrieben wurden:

1. Männlich, Ende 20, ca. 180 cm groß, schlank,Tätowierungen am ganzen Körper. Schriftzüge an den Beinen und auf der Brust und große Bilder am Rücken.

2. Ebenfalls männlich, Ende 20 und rund 180cm groß, schlank. Er hat eine Glatze und trägt eine Brille.

3. Männlich, Ende 20

Bei dem Hund handelt es sich um einen Rottweiler, der zumindest zeitweise an einem Baum angebunden war.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Kenzingen, T: 07644-9291-0 oder rund um die Uhr beim Polizeirevier Emmendingen, T: 07641-582-0, in Verbindung zu setzen.

sk

Ursprungsmeldung vom 11.07.2022:

POL-FR: LKr. Emmendingen, Malterdingen - Kind von Hund gebissen

Freiburg Am Freitag, dem 08.07.2022, gegen 20:40 Uhr, wurde am Malterdinger Baggersee ein 9-jähriger Junge von einem Rottweiler gebissen. Die Hundehalter wollten jedoch keine Angaben machen und sind, ohne weiteres zu veranlassen, weggefahren.

Der leichtverletzte Junge wurde im Krankenhaus Emmendingen behandelt. Hinweise nimmt die Polizei Emmendingen unter Tel.: 07641 5820 entgegen.

RE/ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell