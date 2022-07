Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Frau stürzt beim Spielen mit ihrem Hund und verletzt sich hierbei

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt;]

Am 09.07.2022, gegen 07.34 Uhr, stürzte eine 30-jährige Frau beim Spielen mit ihrem Hund und verletzte sich hierbei erheblich. Nach momentanem Stand der Ermittlungen ging die Frau mit ihrem Hund auf dem Wanderweg zwischen Titisee und Hinterzarten spazieren. Im Bereich einer Böschung stürzte die Frau und rutschte eine Böschung hinunter. Hierbei verletzte sich die Fußgängerin nicht unerheblich und musste durch die hinzugerufene Bergwacht gerettet werden. Im Anschluss wurde die Frau durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Hund wurde an einen Bekannten übergeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell