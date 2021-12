Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Imbiss

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Montag sind in der Mainzer Straße Unbekannte in einen Imbiss eingebrochen. Sie hebelten die Eingangstür auf, um so zunächst in den Gastraum zu gelangen. Dann schlugen sie eine Scheibe ein und drangen in die Küche vor. Dort machten sie sich an der Wechselgeldkasse zu schaffen. Die Einbrecher stahlen einen dreistelligen Euro-Betrag. Jetzt ermittelt die Polizei. Die Beamten sicherten Spuren und bitten um Hinweise: Wer hat Verdächtiges beobachtet? Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

