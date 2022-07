Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer verursacht "Spiegelstreifer"

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 08.07.2022, gegen 18:30 Uhr, hat ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer im Stadtweg in Stühlingen ein entgegenkommendes Auto gestreift. An beiden Autos gingen die Außenspiegel zu Bruch. Der 71-jährige fuhr weiter, konnte aber im Rahmen der Fahndung in einer Gartenwirtschaft angetroffen werden. Eine Alkoholüberprüfung ergab knapp 1,8 Promille. Zur genauen Feststellung der möglichen Fahruntüchtigkeit wurden zwei Blutproben erhoben. Der Führerschein wurde einbehalten.

