POL-EL: Dörpen - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl

Dörpen (ots)

Bereits am 30. Oktober 2021 entwendeten zwei bislang unbekannte Täter in einem Discounter in Dörpen die Geldbörse einer Geschädigten. Anschließend nahmen die Täter, bei denen es sich um eine Frau und einen Mann handelt, vier Geldabhebungen mit der EC-Karte der Geschädigten in der Sparkasse in Walchum sowie in Meppen vor. Insgesamt entwendeten sie 2000 Euro. Die Polizei Dörpen sucht nun mit Fotos (siehe Anhang) nach den beiden Geldabhebern. Hinweise nimmt die Polizei in Dörpen unter der Rufnummer 04963/919090 entgegen.

