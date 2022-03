POL-GT: Einbruch am Westfalenweg in Schloß Holte-Stukenbrock

Gütersloh (ots) - Versmold (FK) - Am Donnerstagmittag (17.03., 12.55 Uhr) wurde die Polizei in Versmold über Metallschrottdiebe auf einem Werkstattgelände am Westheider Weg informiert. Zum Tatzeitpunkt wurden einen Mann und einen Frau auf frischer Tat ertappt, als sie Mettallschrott aus einer Mulde auf dem Werkstattgelände in einen weißen Mercedes Sprinter luden. Als sich ein Zeuge dem abfahrenden Sprinter in den Weg ...

mehr