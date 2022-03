POL-GT: Radfahrerin leicht verletzt

Gütersloh (ots) - Gütersloh (VT) Am Samstag, 19.03.2022, um 19:10 Uhr, wird der Polizei ein Zimmerbrand in einem Haus an der Alten Osnabrücker Straße gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wird starke Rauchentwicklung aus dem Dachgeschoss des Einfamilienhauses festgestellt. Durch die Feuerwehr wird der Brand gelöscht. Das Haus ist anschließend nicht mehr bewohnbar. Durch das örtliche Ordnungsamt werden die Bewohner in einem anderen Haus untergebracht. Die ...

