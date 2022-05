POL-EL: Lingen - Mehrere Diebstähle bei Hanekenfähr

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

In der Zeit von 18.04.2022 bis 21.05.2022 kam es in Lingen (Hanekenfähr), im Bereich eines Yachtclubs am dortigen Ems-Vechte-Kanal zu mehreren Diebstählen maritimer Gegenstände. Zum einen wurde von einem Sportboot ein blau-weißes Beiboot der Marke Zeepter entwendet. Des Weiteren wurden zwei Außenbordmotoren, sowie ein Außenborder entwendet. Beide Motoren sind mit Ketten und Schlössern gesichert gewesen und wurden von zwei separaten Booten abgeschraubt und auf unbekannte Weise abtransportiert. Von einem weiteren Sportboot wurde ein orangefarbener Benzinkanister gestohlen. Zeugen der Diebstähle sowie sachdienliche Hinweise zum Verbleib der Gegenstände, nimmt die Wasserschutzpolizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/949-305 entgegen.

