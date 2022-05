Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: 185 Tage Haft: Geschädigter nach Körperverletzung wurde per Haftbefehl gesucht- Festnahme durch Bundespolizei-

Hamburg (ots)

Am 09.05.2022 gegen 18.20 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann (m.50) direkt vor dem Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof fest.

Zuvor geriet der Gesuchte mit einem weiteren Mann (m.47) zunächst in eine verbale Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf schlug der Beschuldigte dem Geschädigten eine mitgeführte Flasche auf den Kopf.

Bundespolizisten beobachteten die Tathandlung und überprüften anschließend die Personalien der beiden Männer.

Ergebnis: "Der Geschädigte (m.50) wurde mit einem Haftbefehl wegen Leistungserschleichungen (Fahren ohne Fahrschein in öffentl. Verkehrsmitteln) gesucht. Der Verurteilte hatte eine geforderte Geldstrafe von 1400 Euro bislang nicht gezahlt und hat jetzt eine Ersatzfreiheitsstrafe von 185 Tagen zu verbüßen."

Ein angeforderter Arzt stellte die Gewahrsamsfähigkeit des Gesuchten fest. Bundespolizisten führten den deutschen Staatsangehörigen nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen einer Haftanstalt zu. Gegen den Beschuldigten (m.47) wurde ein Strafverfahren wegen Verdacht auf gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Hinweis: Eine medizinische Versorgung durch eine RTW-Besatzung lehnte der Geschädigte vor Ort ab.

RC

