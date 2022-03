Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 14-Jährigem das Fahrrad gestohlen - Bundespolizei stellt Täter nach wenigen Minuten

Dortmund - Selm (ots)

Gestern (17. März) verhalfen Bundespolizisten einem 14-Jährigem zurück zu seinem Fahrrad. Durch die schnelle Zusammenarbeiter der Polizei Unna und der Bundespolizei konnte ein Tatverdächtiger nach wenigen Minuten gestellt werden.

Gegen 20 Uhr meldete sich ein Mann aus Selm bei der Polizei in Unna. Sein 14-jähriger Sohn habe soeben bemerkt, dass sein am Haltepunkt Bork abgestelltes Fahrrad gestohlen worden sei. Der Sohn habe aber noch jemanden mit dem auffällig grünen Fahrrad der Marke Cube in den Zug der Linie RB 51 steigen sehen. Die Beamten der Polizei Unna reagierten schnell und alarmierten die Bundespolizei in Dortmund. Da die RB 51 in Richtung des Dortmunder Hauptbahnhofes gefahren ist, konnten Einsatzkräfte der Bundespolizei dort den einfahrenden Zug nur wenige Minuten später erwarten.

Zwei Beamten viel das beschriebene Fahrrad auf und hielten den 28-Jährigen, der das Fahrrad mit sich führte, an. Der deutsche Staatsbürger gab an, es an einem Kiosk in Selm-Beifang von drei Männern erworben zu haben.

Die Bundespolizisten stellten das hochwertige Fahrrad sicher und informierten den glücklichen 14-jährigen rechtmäßigen Besitzer.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Diebstahls und wegen Hehlerei ein.

