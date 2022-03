Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0191--Überfall in Huchting -Polizei stellt rasch Tatverdächtige--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Huchting, OT Kirchhuchting, Kirchhuchtinger Landstraße Zeit: 29.03.22, 3.45 Uhr

In der Nacht zu Dienstag klickten für zwei junge Männer in Huchting die Handschellen. Sie hatten eine gehbehinderte Frau überfallen und konnten von alarmierten Einsatzkräften schnell gefasst werden. Die 45-Jährige musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die 45 Jahre alte Bremerin wartete mit ihrem Rollator an der Endhaltestelle Rolandcenter auf ihre Bahn, als sie von zwei jungen Männern unvermittelt attackiert wurde. Die Angreifer schubsten die Frau und traten nach ihr. Dabei soll es auch zu Tritten ins Gesicht gekommen sein. Sie übergossen die Frau mit einem Getränk, raubten einen Rucksack und entrissen ihr den Rollator. Als eine alarmierte Polizeistreife eintraf, flüchteten die Täter in eine Straßenbahn. Das Duo konnte noch in der Bahn von den Polizisten gestellt werden. Sowohl Rucksack als auch Rollator wurden in Tatortnähe aufgefunden. Nach einer Erstversorgung durch Rettungskräfte musste die 45-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die beiden 21 und 22 Jahre alten Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Sie sehen Ermittlungen wegen Raubes und gefährlicher Körperverletzung entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell