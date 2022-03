POL-HB: Nr.: 0190--Einbruch in Kirchenbüro

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Martinistraße Zeit: 25.03.2022, 15:30 Uhr Zwei unbekannte Männer raubten am Freitagnachmittag einem 78-Jährigen in Bremen Mitte eine teurer und hochwertige Armbanduhr. Die Polizei sucht Zeugen. Der 78-jährige Mann betrat gegen 15:30 Uhr ein Mehrfamilienhaus in der Martinistraße. Plötzlich sprachen ihn zwei Männer an, die hinter ihm das Treppenhaus betreten hatten. ...

mehr