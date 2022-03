Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0187 --Polizei sucht Zeugen nach Raub--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Obervieland, OT Habenhausen, Steinsetzerstraße Zeit: 25.03.2022, 09:40 Uhr

Heute Morgen haben zwei Unbekannte eine Postfiliale in Habenhausen ausgeraubt, dabei kamen auch mutmaßlich Schreckschusswaffen zum Einsatz. Ein Mann wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 09:40 Uhr betraten zwei Unbekannte die Postfiliale in der Steinsetzerstraße und bedrohten einen 38-jährigen Mitarbeiter mit mutmaßlichen Schreckschusswaffen. Einer der Täter schlug dem Mitarbeiter mit der Waffe auf den Kopf, wodurch er zu Boden ging. Im Verlauf gaben die Männer zwei Schüsse in Richtung des Mitarbeiters ab. Sie griffen sich Bargeld aus der Kasse, liefen aus der Filiale und flüchteten weiter auf einem Kleinkraftrad. Die Fahrt dauerte nicht lange. Noch im Bereich des Parkplatzes kollidierte das Roller-Duo mit einem 85 Jahre alten Autofahrer, sodass die Täter nun zu Fuß weiter in Richtung Ernst-Buchholz-Straße liefen. Durch den Schlag zog sich der 38-jährige Mitarbeiter eine Kopfverletzung zu, die in einem Klinikum behandelt werden musste.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Sie sollen circa 1,80 Meter groß gewesen sein und eine athletische Figur gehabt haben. Einer der Täter wurde auf 30 Jahre geschätzt, der andere soll etwa 35 Jahre alt gewesen sein. Die Männer hatten blaue Augen, helle Augenbrauen und kurze Haare an den Seiten. Sie trugen eine Mütze und hatten dunkle Kleidung an, sowie eine schwarze FFP2-Maske im Gesicht. Einer soll einen schwarzen Rucksack/Sportasche mitgeführt haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen schwerem Raub aufgenommen und fragt: Wer kann weitere Hinweise zu den gesuchten Männern oder deren Aufenthaltsort geben? Zeugenhinweise nimmt jederzeit der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell