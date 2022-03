POL-HB: Nr.: 0186 --Polizei begleitet Klima-Demo

Bremen (ots) - - Am Mittwochabend brachte ein falscher Polizist in der Gartenstadt Vahr eine Rentnerin um ihr Erspartes und stahl ihr Wertgegenstände. Am Weidedamm scheiterten sie an einem misstrauischen Senior, der sich an eine Tankstellenmitarbeiterin wandte. Die Polizei gibt Präventionstipps. Gegen 18:00 Uhr erhielt der 83-Jährige einen Anruf. Eine männliche Person gab an, von der Polizei zu sein und redete auf den ...

mehr