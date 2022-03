Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0183--Trio raubt teure Uhr--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Schwachhausen, OT Neu-Schwachhausen, Biermannstraße Zeit: 24.03.22, 18.25 Uhr

Donnerstagabend wurde ein 79 Jahre alter Bremer Opfer eines Raubes in Schwachhausen. Das Räuber-Trio konnte unerkannt mit einer Luxus-Armbanduhr flüchten. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 79-Jährige war nach einem Besuch in einem Tennisclub in der Biermannstraße auf dem Nachhauseweg, als ihn plötzlich drei junge Männer bedrängten. Sie brachten den Senior zu Boden und rissen ihm eine wertvolle Armbanduhr vom Handgelenk. Anschließend flüchteten die Räuber in unbekannte Richtung. Der 79-Jährige erlitt Verletzungen und musste nach einer Erstversorgung von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei der Beute handelt es sich um eine Armbanduhr der Marke Tag-Heuer. Die Polizei warnt vor dem Ankauf der gestohlenen Uhr. Ein möglicher Käufer macht sich selbst strafbar und kann wegen Hehlerei belangt werden.

Die drei jungen Männer hielten sich nach Zeugenaussagen bereits einige Tage zuvor im Bereich des Tennisclubs auf. Sie wurden etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und als ca. 20 Jahre alt beschrieben. Einer trug einen auffällig bunten Jogginganzug, ein buntes Cappy und hatte einen dunklen, kurzen Bart. Ein Zweiter wurde als Brillenträger, etwas dicklicher mit längeren, dunklen und nach hinten gegeelten Haaren beschrieben. Er trug eine Jeans, ein graues Oberteil und eine schwarze Bomberjacke. Sie sprachen gebrochen Deutsch. Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter der Rufnummer (0421) 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell