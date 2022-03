Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Feuerwehr Hamburg löscht brennenden Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Hamburg Poppenbüttel

Hamburg Poppenbüttel, 16.03.2022, 22:51 Uhr, Feuer 2 Löschzüge mit medizinischem Notfall, Ulzburger Straße

Am späten Mittwochabend, gegen 22:50 Uhr, meldeten mehrere Anrufer ein Feuer in einem Einfamilienhaus in der Ulzburger Straße in Hamburg Poppenbüttel. Nachdem initial mit dem Stichwort "Feuer" der Löschzug der Feuer- und Rettungswache Sasel sowie die Freiwillige Feuerwehr Poppenbüttel alarmiert wurden, erhöhte der Lagedienstführer aufgrund der hohen Anzahl an Notrufen und der Beschreibung des Brandes auf "Feuer 2 Löschzüge mit medizinischem Notfall". Als die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen stellten sie fest, dass der Dachstuhl eines Einfamilienhauses mit den Maßen 20mx10m in voller Ausdehnung brannte. Eine Brandbekämpfung mit einem C-Rohr im Innenangriff sowie einem B-Rohr im Außenangriff wurde umgehend eingeleitet. Die Einsatzleitung bildete zwei Einsatzabschnitte, jeweils einen von der Straßenseite und einen von der Rückseite des Brandobjektes. Im weiteren Verlauf des Einsatzes nahmen die Einsatzkräfte aus den beiden Einsatzabschnitten zwei C-Rohre von außen sowie ein B-Rohr über eine Drehleiter vor. Personen wurden nicht verletzt, ein alarmierter Rettungswagen verblieb zur Sicherheit der Bewohner und Einsatzkräfte in Bereitstellung. Gegen 0:05 Uhr war das Feuer unter Kontrolle, das Dach wurde nun großflächig geöffnet. Eine Stunde später konnte durch die Einsatzleitung "Feuer aus" gemeldet werden, bevor gegen 02:05 Uhr die Einsatzstelle zur Brandursachenermittlung an die Polizei Hamburg übergeben wurde.

Kräfte im Einsatz: Die Löschzüge der Feuer- und Rettungswache Sasel sowie Alsterdorf, die FF Poppenbüttel, FF Hummelsbüttel, FF Ottensen Bahrenfeld (Versorgung), ein B-Dienst, ein Umweltdienst, zwei Wechselladerfahrzeug mit den Abrollbehältern Atemschutz und Mulde, ein Bereichsführer der FF und ein Rettungswagen. Insgesamt 50 Einsatzkräfte.

