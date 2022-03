Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0181 --Autoaufbrecher geht in Haft--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Löningstraße / An der Weide Zeit: 23.03.2022, 16:00 Uhr - 22:30 Uhr

Am Mittwochabend brach ein 45-Jähriger in der Bahnhofsvorstadt zwei Autos auf und entwendete Kleidung und persönliche Gegenstände. Einsatzkräfte nahmen ihn vorläufig fest und stellten das Stehlgut sicher. Ein Haftrichter erließ Haftbefehl gegen den Mann.

Gegen 22:30 Uhr meldete sich eine 27-Jährige bei der Polizei und gab an, dass ihr VW Polo aufgebrochen wurde. Ihren Angaben zufolge, hatte sie ihr Auto am Nachmittag in der Löningstraße abgestellt. Entwendet wurden persönliche Gegenstände, wie Kleidung und eine Musikbox. Zeitgleich meldete sich ein 24-Jähriger bei der Polizei und gab ebenfalls an, dass sein Fiat Doblo, der An der Weide parkte, aufgebrochen und Kleidung entwendet wurde. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und machte ein Video. Aufgrund der Täterbeschreibung kontrollierten Einsatzkräfte am Hauptbahnhof den 45-Jährigen, der der Polizei bereits als Intensivtäter bekannt war. Bei dem Mann fanden die Einsatzkräfte Teile des Stehlguts und stellten es sicher.

Im Verlauf der Ermittlungen konnte dem 45-Jährigen eine weitere gleich gelagerte Tat zugeordnet werden. Einsatzkräfte fertigen eine Strafanzeige wegen besonders schweren Diebstahls. Eine Haftprüfung wegen Fluchtgefahr verlief positiv. Der Mann wurde der Justizvollzugsanstalt überstellt.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell