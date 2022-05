Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Neuenhaus (ots)

Am 30. Mai zwischen 16.00 Uhr und 16.15 Uhr kam es in Neuenhaus in der Veldhausener Straße zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde bei einem geparkten schwarzen Hyundai der hintere Kotflügel und die Heckschürze hinten beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, verließ der Verursacher die Unfallstelle. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell