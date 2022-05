Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Surwold - Eigentümer*in gesucht

Surwold (ots)

Die Polizei Papenburg konnte am 18. Mai ein schwarzes Damenfahrrad vom Hersteller "Zündapp" Modell "Amsterdam" sicherstellen. Im Rahmen einer polizeilichen Kontrolle teilte der Fahrradnutzer mit, das Fahrrad an der Schule in Surwold Börgermoor entwendet zu haben. Die Polizei ist nun auf der Suche nach der Eigentümerin bzw. dem Eigentümer. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell