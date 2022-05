Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - VW beschädigt

Lingen (ots)

Am 25. Mai gegen 11.40 Uhr beschädigt der bislang unbekannter Fahrerin eines Kleinwagens beim Vorbeifahren einen silbernen VW, der am rechten Fahrbahnrand der Straße Zum neuen Hafen in Lingen, geparkt war. Nachdem sich die Unfallverursacherin den Schaden angesehen hat, entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei der Verursacherin soll es sich um eine etwa 65 Jahre alte Frau handeln. Sie wird als circa 1,65 Meter groß und mit kurzen grauen Haaren beschrieben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

