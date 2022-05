Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - 24-Jähriger nach Unfall im Krankenhaus verstorben (Korrektur Ortsangabe)

Sögel (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Donnerstagmorgen auf der Werlter Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Mann aus Werlte war gegen 6.10 Uhr auf seinem Roller aus Sögel kommend in Richtung der Ortschaft Waldhöfe unterwegs. Im Kreuzungsbereich zur Straße Waldhöfe (L53) verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Roller und kollidierte mit einer Verkehrsinsel. Der Mann stand bei dem Unfall vermutlich unter Alkoholeinfluss. Er wurde zunächst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort erlag am Freitag seinen schweren Verletzungen.

