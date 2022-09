POL-MA: Schönbrunn, Rhein-Neckar-Kreis: Auslaufendes Motoröl nach Verkehrsunfall; Bauhof und Spezialfirma im Einsatz

Eberbach (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde erneut in eine metallverarbeitende Firma "Im Ittertal". Die Täter schleppten rund 700 Kilogramm verschiedener Metalle nach draußen und transportierten sie wahrscheinlich mit einem Transporter ab. Der Diebstahlsschaden sowie der angerichtete Sachschaden beträgt zusammen rund 5.000.- Euro. Bereits im April und im Juli dieses Jahres brachen unbekannte Täter in ...

