Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Tödlicher Verkehrsunfall bei Godensholt ++

Oldenburg (ots)

In der Sonntagnacht (20.11.2022) ereignete sich auf der Landesstraße zwischen Tange und Godensholt ein tödlicher Verkehrsunfall. Gegen 02:30 Uhr befuhr ein 18-Jähriger aus dem Landkreis Leer mit einem PKW die Landesstraße 829 in Richtung Godensholt. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Fahrer mit seinem PKW in einer Linkskurve rechtsseitig von der Fahrbahn ab. Anschließend prallte das Fahrzeug gegen einen Baum. Der allein im Fahrzeug befindliche 18-Jährige wurde hierbei im Fahrzeug eingeklemmt und erlitt tödliche Verletzungen. Er verstarb noch an der Unfallörtlichkeit. Während der Bergungsmaßnahmen der örtlichen Freiwilligen Feuerwehren sowie zum Zwecke der Verkehrsunfallaufnahme durch die Polizei wurde die Landesstraße in beide Richtungen gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell