Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Herringen (ots)

Schwer verletzt wurde ein 3-jähriges Kind bei einem Verkehrsunfall auf der Ostfeldstraße am Donnerstag, 30. Juni. Gegen 17.30 Uhr überquerte der Junge die Fahrbahn der Ostfeldstraße in der Nähe der Gutermuthstraße von Süden nach Norden. Ein 34-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die Ostfeldstraße in östlicher Richtung und erfasste das Kind. Der 3-Jährige wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär behandelt wird. (kt)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell