Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Öffentlichkeitsfahndung - wer kennt die Betrügerin?

Hamm/ Werl (ots)

Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Hamm nach einer EC-Karten-Betrügerin.

Am 21. März, um 12 Uhr, hob die unbekannte Frau eine vierstellige Bargeldsumme in einer Bank an der Engelhardstraße in Werl ab. Ein weiterer Versuch, anschließend erneut eine vierstellige Summe abzuheben, scheiterte.

Die EC-Karte wurde zuvor aus dem Rollator einer damals 86-jährigen Frau aus Hamm entwendet.

Das Amtsgericht Dortmund hat nun eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Die Polizei fragt: "Wer kann Hinweise zu den Personen geben?" Telefon: 02381 916-0 oder Email: hinweise.hamm@polizei.nrw.de.(hr)

Link zum Fahndungsportal und dem Foto der Gesuchten: https://polizei.nrw/fahndung/82230

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell