POL-BOR: Bocholt - Fahrerlaubnis fehlte

Gronau (ots) - In der Nacht zum Sonntag, 07.08.22, hebelten Einbrecher auf der Neustraße ein Fenster an der Rückseite einer Spielhalle auf und gelangten so in das Gebäude. Dort brachen sie die Kasse und 14 Spielautomaten auf und entwendeten Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260. (fr) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle (db) Dietmar ...

