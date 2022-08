Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Materialcontainer einer Schule aufgebrochen

Bocholt (ots)

Mehrere Bälle haben Unbekannte am Wochenende in Bocholt aus dem Container einer Schule gestohlen. Um an ihre Beute zu gelangen, hatten sich die Täter mit Gewalt an dem Behälter zu schaffen gemacht. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen Freitag, 05.08.2022, 11.00 Uhr und Montag, 07.08.2022, 14.30 Uhr auf einem Schulgelände an der Kurfürstenstraße. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

