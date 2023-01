Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Wohnmobilbrand tritt auf angrenzende Garage und Gebäude in Wiefelstede über +++

Oldenburg (ots)

Am Neujahrsmorgen gegen 07.45 Uhr wurde über die Großleitstelle Oldenburger Land ein Schuppenbrand auf einem größeren Anwesen in Wiefelstede, Ortsteil Borbeckerfeld, gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte es sich so dar, dass ein Wohnmobil in Vollbrand stand und ein angrenzendes Garagendach und sowie das Dach eines weiteren Gebäudes Feuer gefangen hatten. Den alarmierten freiwilligen Feuerwehren aus Neuenkruge/Borbeck, Metjendorf, Wiefelstede sowie der Drehleiter der Berufsfeuerwehr Oldenburg gelang es zügig den Brand unter Kontrolle zu bringen und abzulöschen. Zusätzlich waren eine Rettungswagenbesatzung des Rettungsdienstes Ammerland sowie die Polizei Rastede mit einer Funkstreifenwagenbesatzung vor Ort. Aufgrund der bisherigen polizeilichen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass vermutlich zuerst das abgestellte Wohnmobil aus unbekannten Gründen in Brand geraten ist. Da es zwischen den beiden Gebäuden stand, griff das Feuer auf diese über und verursachte Beschädigungen im Bereich des Dachs und einiger Fenster. Der Gesamtschaden wird einschließlich des Wohnmobiles vorsichtig auf ca. 80.000 EURO geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Aufgrund der zahlreichen Einsatzkräfte muss die Fahrbahn des angrenzenden Borbecker Weges bis ca. 9 Uhr für den Durchgangsverkehr abgesperrt werden. (2987)

