Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Wohnmobilcenter

Zeugen gesucht

Erkelenz (ots)

Gegen 23.20 Uhr gelangte am Donnerstagabend (17. November) ein bislang unbekannter Mann, der bei der Tatausführung videografiert werden konnte, in die Verkaufshalle eines Wohnmobilcenters an der Gewerbestraße Süd. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts gestohlen. Der Unbekannte war mit einem dunkeln Kapuzenpullover sowie einer hellen Arbeitshose mit Reflektoren im Bereich der Kniekehle bekleidet und trug eine Stirnlampe. Wer kann Hinweise zur Identität des Täters geben? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat 2 in Heinsberg, Telefon 02452 920 0. Zudem können Sie Hinweise auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

