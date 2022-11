POL-HS: Handtasche aus PKW gestohlen

Kreis Heinsberg (ots) - Am Mittwoch (16. November) führten Beamte der Kreispolizeibehörde Heinsberg im gesamten Kreisgebiet an verschiedenen Stellen Kontrollen mit dem Ziel der Bekämpfung von Verkehrsunfällen durch. Hierfür wurden unter anderem Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Insgesamt wurden dabei 441 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. 25 Fahrzeugführer waren dabei so schnell, dass gegen sie ...

