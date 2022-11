Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Einbruch, Exhibitionist, Ausgebüxte Antilopen eingefangen

Reutlingen (ots)

Dettingen (RT): Zeugen zu Unfall gesucht

Die Verkehrspolizei Tübingen sucht unter Telefon 07071/972-8660 nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Freitagmorgen ein Radfahrer verletzt worden ist. Der 61-Jährige war kurz vor sieben Uhr mit einem Rennrad in den Kreisverkehr in der Metzinger Straße eingefahren und wollte diesen geradeaus in Richtung K 6712 verlassen. Ersten Erkenntnissen nach fuhr ein bislang unbekannter Lenker eines hellen Kleinwagens von der Nürtinger Straße herkommend ebenfalls in den Kreisel ein. Ob es im Anschluss zu einer Kollision mit dem Radler kam oder dieser aus einem anderen Grund zu Boden stürzte, muss noch ermittelt werden. Der Kleinwagen, dessen Fahrer vermutlich dunkle Kleidung trug, fuhr ohne anzuhalten weiter. Der 61-Jährige musste mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. (ms)

Ostfildern/Esslingen/Denkendorf (ES): Antilopen ausgebüxt

Zwei Antilopen sind am Freitagnachmittag aus einem Zirkusgelände ausgebrochen und mussten von Polizeibeamten und den Besitzern eingefangen werden. Kurz nach 14 Uhr ging bei der Polizei der Notruf eines Zirkusmitarbeiters ein, dass die Tiere aus dem Zirkus, der momentan zwischen Nellingen und Denkendorf neben der Umgehungsstraße gastiert, davongelaufen waren. Ein Tier sei in Richtung Esslingen und das zweite in Richtung Nellingen davongesprungen. Sofort machten sich mehrere Streifenwagen und die Zirkusmitarbeiter auf die Suche nach den Antilopen. Die erste konnte gegen 15 Uhr bei einem Ponyhof in Denkendorf eingefangen werden. Etwa 20 Minuten später gelang es den Beamten, zusammen mit den Tierbesitzern, die zweite Antilope in Berkheim einzufangen. Ersten Erkenntnissen nach beschädigten die Tiere bei ihrem Ausflug mehrere Pkw, darunter auch einen Streifenwagen, leicht. Die Antilopen zogen sich augenscheinlich keine größeren Verletzungen zu. (ms)

Nürtingen (ES): In Lebensmittelgeschäft eingebrochen

In ein Lebensmittelgeschäft in der Neuffener Straße ist am frühen Freitagmorgen eingebrochen worden. Ein Unbekannter verschaffte sich gegen 5.20 Uhr gewaltsam über eine Tür Zutritt zum Inneren des Ladens und entwendete daraus Münzgeld sowie Tabakwaren. Eine Autofahrerin bemerkte den Einbrecher, der bis zum Eintreffen der ebenfalls von ihr alarmierten Einsatzkräfte geflüchtet war. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Auch Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei kamen vor Ort. (rn)

Ostfildern (ES): Senior mit Fahrrad verunglückt

Ein Senior musste nach dem Sturz von seinem Fahrrad am Freitagmittag in eine Klinik eingeliefert werden. Der 87-Jährige war kurz vor 11.30 Uhr auf dem Radweg neben der Denkendorfer Straße in Nellingen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte zu Boden. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. (ms)

Tübingen (TÜ): Exhibitionist unterwegs

Ein Mann hat sich am Freitagvormittag einer Frau gegenüber unsittlich gezeigt. Die 29-Jährige befand sich kurz vor elf Uhr im Wartezimmer einer Arztpraxis in der Reutlinger Straße, als sie den Unbekannten am Fenster bemerkte. Dieser hatte sie beobachtet und sich an seinem entblößten Geschlechtsteil befriedigt. Als die Frau eine Sprechstundenhilfe holte, entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung. Er ist etwa 170 cm groß, schlank und dunkelhäutig. Der Unbekannte hatte eine Mund-Nasen-Maske auf und trug eine helle Mütze. Weiterhin hatte der Exhibitionist eine helle Farmerhose sowie eine Farmerjacke an. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Burladingen (ZAK): Auf geparktes Fahrzeug aufgefahren

Für erhebliche Behinderungen im Berufsverkehr hat ein Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der Dürerstraße (L 442) in Hausen gesorgt. Gegen 5.45 Uhr war dort ein 18-jähriger Audi-Lenker unterwegs und prallte mit seinem Wagen gegen einen geparkten Kia. Dabei wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt. Der Audi musste abgeschleppt werden. Die Unfallaufnahme war gegen acht Uhr abgeschlossen. (mr)

