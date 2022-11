Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fahrraddieb ertappt; Zimmerbrand; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei am Mittwochnachmittag einen mutmaßlichen Fahrraddieb dingfest machen konnte. Der Zeuge hatte beobachtet, wie kurz nach 15.30 Uhr zwei Männer an den Stellplätzen beim Reutlinger Hauptbahnhof ein Schloss an einem dort abgestellten Fahrrad aufbrachen und das Rad mitnahmen. Er folgte ihnen zunächst, verlor sie jedoch wenig später aus den Augen. Die von ihm sofort verständigte Polizei konnte nach kurzer Zeit einen 44-jährigen Tatverdächtigen mit dem gestohlenen Fahrrad in einem nahegelegenen Hinterhof stellen und vorläufig festnehmen. In einem dort als Lagerraum genutzten Schuppen fanden die Beamten zwölf weitere, mutmaßlich gestohlene Fahrräder, die sie sicherstellten. Die Ermittlungen zu deren Herkunft, dem noch unbekannten Komplizen und möglichen weiteren Straftaten des polizeibekannten 44-Jährigen dauern noch an. Derzeit befindet er sich auf freiem Fuß.

Aufgrund einer im Laufe des Jahres festzustellenden Häufung der Diebstähle hochwertiger Fahrräder im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Reutlingen war dort - wie bereits berichtet - im Juni 2022 eine Ermittlungsgruppe mit bis zu fünf Beamtinnen und Beamte gebildet worden. Mit Unterstützung von Einsatzkräften der Kriminalpolizei, des Polizeipräsidiums Einsatz und der Bundespolizei gelang es der Ermittlungsgruppe in den vergangenen Monaten sukzessiv insgesamt 40 Tatverdächtige zu ermitteln, die sich wegen Fahrraddiebstahls oder Hehlerei verantworten müssen. Hierbei handelt es sich um meist polizeibekannte Personen aus Reutlingen und Umgebung in allen Altersgruppen bis zu 60 Jahren. Der Jüngste ist mit einem Alter von zehn Jahren strafunmündig. Teilweise sind sie der lokalen Drogenszene zuzuordnen, teilweise traten sie bereits wegen anderer Eigentumsdelikte in Erscheinung. Vereinzelt handelt es sich auch um Gelegenheitstäter, die insbesondere ungesicherte Räder entwendeten.

Im Rahmen ihrer Ermittlungen konnten die Beamten zusätzlich zu den am Mittwoch sichergestellten Fahrrädern knapp 60 Räder im Wert von über 150.000 Euro sicherstellen und sie bereits größtenteils den rechtmäßigen Eigentümern zurückgeben. Die Ermittlungen zu weiteren Verdächtigen dauern noch an. (ms)

Hohenstein (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat ein 32-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen auf der K6734 erlitten. Der Mann war gegen 6.30 Uhr mit seinem Peugeot auf der Kreisstraße von Gomadingen in Richtung Bernloch unterwegs, als er dabei aus noch unbekannter Ursache mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort prallte der Peugeot nach etwa einhundert Metern gegen eine Anhöhe und kam dort zum Stehen. Der Rettungsdienst brachte den 32-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden seinem Auto, das abgeschleppt werden musste, beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. (rn)

Reichenbach/Fils (ES): Auf vorausfahrenden Pkw aufgefahren

Nach ersten Erkenntnissen unverletzt geblieben sind die Beteiligten eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmorgen auf der B10. Ein 18-Jähriger war gegen 7.15 Uhr mit seinem Fiat Punto auf der linken Spur der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Auf Höhe Reichenbach erkannte er zu spät, dass eine vorausfahrende 25-Jährige ihren Audi A1 aufgrund eines Rückstaus verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr in das Heck des Wagens. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Der Fiat musste abgeschleppt werden. Bis die Unfallaufnahme gegen 8.15 Uhr auf den Seitenstreifen verlegt werden konnte, kam es zu Verkehrsbehinderungen. (rn)

Nürtingen (ES): Zimmerbrand

Zu einem Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Donnerstagvormittag in den Grüntenweg nach Reudern ausgerückt. Ein Hausbewohner hatte gegen 11.45 Uhr den Brand bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Die Feuerwehr, die daraufhin mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften anrückte, löschte die Flammen. Der Hausbewohner wurde vorsorglich vom Rettungsdienst, der mit zwei Fahrzeugen und drei Helfern vor Ort kam, untersucht. Er war nach ersten Erkenntnissen unverletzt geblieben und konnte anschließend in das Haus zurückkehren. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mindestens 25.000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (rn)

Rottenburg (TÜ): Von Unfallstelle geflüchtet (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag auf der B28 sucht die Verkehrspolizei Tübingen. Ein 45 Jahre alter Sattelzuglenker war gegen 11.40 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der rechten Spur der Bundesstraße in Richtung Autobahn unterwegs. Kurz vor dem Ende des vierspurigen Ausbaus wurde er von einem blauen Peugeot und einer weißen Mercedes B-Klasse mit KN-Kennzeichen überholt, die offenbar so knapp vor dem Sattelzug einscherte, dass dessen Notbremsassistent auslöste. Der 51-jährige Lenker des hinter dem Sattelzug fahrenden Fiat Ducato konnte sein Fahrzeug durch eine Vollbremsung noch rechtzeitig zum Stillstand bringen. Dies erkannte der wiederum dahinterfahrende, 39 Jahre alte Lenker eines Mazda zu spät und fuhr ungebremst auf den Ducato auf. Mit schweren Verletzungen musste der 39-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Mazda wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 5.000 Euro. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. Der Lenker der weißen B-Klasse war zwischenzeitlich weitergefahren. Zeugen, die den Überholvorgang bzw. den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise zu einem entsprechenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07071/972-8660 zu melden. (rn)

