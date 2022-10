POL-HA: Ohne Licht durch die Stadt

Hagen (ots) - Am Samstagmorgen gegen 02:40 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mann mit seinem PKW die Autobahn A 46 aus Iserlohn kommend in Fahrtrichtung Hagen. Etwa in Höhe der Ausfahrt zur Feithstraße wurde er von einem grauen PKW überholt. Als dieser vor ihm wieder einscheren wollte, kam es fast zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge. Beide fuhren weiter über die Saarlandstraße in Richtung Landgericht. Hierbei fiel dem ...

